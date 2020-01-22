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Игроки Динамо скинулись всей командой на специальную машинку для бутс
Для смягчения новой обуви
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, что на Новый год игроки всей командой приобрели специальную машинку, которая смягчает бутсы.
Впервые увидели ее в какой-то передаче, вспоминает Сергей.
"Затем Кендзера сказал, что у них в сборной Польши такую используют. Она нужна, чтобы бутсы легче "разбивались", если они новые или кожаные, - говорит Сидорчук. - Если надо, чтобы бутсы стали мягче, раньше нужно было держать их полчаса в горячей воде.
А сейчас это все происходит под воздействием пара. Ногам комфортнее. Скинулись всей командой и купили такую машинку на Новый год".