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Игроки Динамо скинулись всей командой на специальную машинку для бутс

Премьер-лига
(2 голосов)

Для смягчения новой обуви

Игроки Динамо скинулись всей командой на специальную машинку для бутс
Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, что на Новый год игроки всей командой приобрели специальную машинку, которая смягчает бутсы.

Впервые увидели ее в какой-то передаче, вспоминает Сергей.

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"Затем Кендзера сказал, что у них в сборной Польши такую ​​используют. Она нужна, чтобы бутсы легче "разбивались", если они новые или кожаные, - говорит Сидорчук. - Если надо, чтобы бутсы стали мягче, раньше нужно было держать их полчаса в горячей воде.

А сейчас это все происходит под воздействием пара. Ногам комфортнее. Скинулись всей командой и купили такую ​​машинку на Новый год".

Игроки Динамо скинулись всей командой на специальную машинку для бутс - изображение 1
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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Новый год
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (3)
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госпітальєр (львів)
22.01.2020 в 15:55
коли ноги з дерева ,м"які бутси допоможуть як беседіну допінг
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0
-1
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Spokoyno (Киев)
22.01.2020 в 16:27
А коли мізки
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0
0
Казантюк (Александрия)
22.01.2020 в 15:23
Ну все теперь лига чемпионов наша!:)))
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0
-1

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