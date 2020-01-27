Матчи сборных в Ковалевке. Павелко высказал идею о будущем стадиона Колоса

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко побывал с рабочим визитом в селе Ковалевка Киевской области. Там сейчас идет масштабная реконструкция стадиона "Колос", что является родным для ФК "Колос" (Ковалевка) - дебютанта Премьер-лиги сезона-2019/2020.

С ходом работ на стадионе руководителя УАФ ознакомил президент ФК "Колос" Андрей Засуха, который недавно, 18 января, был избран на должность председателя Киевской областной ассоциации футбола. Руководитель КОАФ рассказал Андрей Павелко об основных этапах реконструкции арены и поделился планами по развитию футбола в Киевской области.

По словам президента УАФ, завершение строительных работ на домашней арене ФК "Колос" станет большим подарком для местных любителей футбола и важным вкладом в развитие футбольной инфраструктуры области.

Читайте также Колос на видео продемонстрировал реконструкцию стадиона в Ковалёвке

"Вскоре клуб, только в прошлом году дебютировавший в Премьер-лиге и сейчас играющий свои домашние матчи на "Оболонь-Арене", будет выступать уже на родном стадионе с крытыми трибунами вместимостью около 5 000 мест", - отметил Андрей Павелко. Также руководитель УАФ рассказал, что арена не только будет оборудована подогревом поля и современной дренажной системой, но и будет отвечать всем необходимым условиям УПЛ, а также техническим требованиям по использованию системы VAR и организации телетрансляций поединков.

"Стадион "Колос" сможет принимать матчи юношеских и молодежных сборных Украины и, вне всякого сомнения, станет одним из центров развития как детско-юношеского и любительского, так и профессионального футбола всей Киевской области", - убежден Андрей Павелко.