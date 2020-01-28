Динамо обыграло вице-чемпиона Казахстана

Киевское "Динамо" во вторник, 28 января, сыграло последний контрольный матч в рамках первого тренировочного сбора в Турции. На этот раз соперником команды Михайличенко стал вице-чемпион Казахстана "Кайрат".

Как и в предыдущих поединках, тренерский штаб бело-синих выпустил комбинированный состав из опытных исполнителей и воспитанников академии. В частности, с первых минут играл Сирота в центре защиты, а после перерыва на поле появились Вивчаренко и Забарный. На второй тайм также вышел недавний новичок Ибрагим Каргбо.

Собственно, именно бельгиец и открыл счет в начале второго тайма, воспользовавшись прострелом фактически на пустые ворота от Буяльского. До перерыва особых моментов у киевлян не было (если не считать удар с углового от Де Пены). Соперник ответил разве несколькими выпадами украинского форварда Адернисолы Эсеола, которому однако не хватило точности.

После забитого гола "Динамо" более уверенно контролировала мяч и смогло увеличить свое преимущество. При этом гол получился идентичным первому - снова прострел от Буяльского, снова удар Каргбо в пустые ворота. Правда, бельгиец получил в эпизоде ​​повреждения и вынужден был покинуть поле.

В итоге матч так и завершился со счетом 2:0 в пользу "Динамо". Киевляне завершили первый этап подготовки с четырьмя победами в активе ("Нефтчи", "Вардар", "Динамо" Брест), одной ничьей ("Легия") и поражением ("Хайдук").

Контрольный матч. 28 января

"Динамо" (Киев) - "Кайрат" (Казахстан) 2:0

Голы: Каргбо 53, 73

"Динамо": Бойко (Бущан 46) - Кендзера (Караваев 46), Попов (Кадар 46) Сирота (Забарный 46), Миколенко (Вивчаренко 46) - Сидорчук (Буяльский 46), Шепелев (Кадири 46) - Цитаишвили (Андриевский 46), Дуелунд (Шапаренко 46), де Пена (Пиварич 23) - Соль (Каргбо 46)