Витория Гимарайнш намерена досрочно вернуть Бондаренко Шахтеру

Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондаренко, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды в португальской "Витории" Гимарайнш, может вернуться в состав "горняков" уже в январе.

Как сообщает Guimaraes digital, Бондаренко не смог завоевать роль одного из ключевых игроков команды, и поэтому тренерский штаб на него не рассчитывает. К тому же "Витория" недавно купила центрбека Наема Ису Сулимана, и теперь в составе команды находится пять центральных защитников.

Источник утверждает, что португальский клуб уже проинформировал "горняков" о желании вернуть украинца до закрытия зимнего трансферного окна. О реакции "Шахтера" ничего не сообщается.

Напомним, что арендное соглашение по украинцу было рассчитано до лета.

Также отметим, что 25-летний центрбек в нынешнем сезоне провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.