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Витория Гимарайнш намерена досрочно вернуть Бондаренко Шахтеру

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинец не смог закрепиться в составе португальской команды

Витория Гимарайнш намерена досрочно вернуть Бондаренко Шахтеру
Новина українською

Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондаренко, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды в португальской "Витории" Гимарайнш, может вернуться в состав "горняков" уже в январе.

Как сообщает Guimaraes digital, Бондаренко не смог завоевать роль одного из ключевых игроков команды, и поэтому тренерский штаб на него не рассчитывает. К тому же "Витория" недавно купила центрбека Наема Ису Сулимана, и теперь в составе команды находится пять центральных защитников.

Источник утверждает, что португальский клуб уже проинформировал "горняков" о желании вернуть украинца до закрытия зимнего трансферного окна. О реакции "Шахтера" ничего не сообщается.

Напомним, что арендное соглашение по украинцу было рассчитано до лета.

Также отметим, что 25-летний центрбек в нынешнем сезоне провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

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В статье: Шахтер (Донецк) Витория (Гимарайнш) Валерий Бондаренко
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Комментарии (3)
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v.grischuk (Винница)
28.01.2020 в 21:20
Согласен, он там не нужен. И здесь не нужен! В Турцию или в Беларусь!
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
28.01.2020 в 21:17
Путь один.... В АРЕНДУПОЛЬ !!!!!!
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.01.2020 в 20:50
Зря он ушёл от Алексов. Пригодился бы им в ЛЕ. Сейчас , если Шаран его не захочет, только один вариант- в будку...
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-1

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