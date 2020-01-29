Карпаты - Слован: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Львовяне начинают подготовку к второй части сезона. Традиционно команда выехала на зимние сборы в Турции.

Первый спарринг у "Карпат" очень интересный, но это даже лучше для подопечных Санжара, чтобы быстрее набрать форму.

29 января. Начало в 14:00

"Карпаты" (Львов, Украина) - "Слован" (Братислава, Словакия)