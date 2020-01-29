Санжар: Ребята молодцы, что дожали Слован, свой гол мы заслужили

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар подвел итоги спарринга с братиславским "Слованом" (1:1).

«Считаю, что результат в этом матче хороший, ведь мы уступали по ходу встречи и смогли сравнять счет. Нам противостоял опытный соперник с качественной комплектацией состава, поэтому результат этого матча для нас положительным. По игровым взаимодействиям, то были вопросы в обороне и атаке, поэтому этот поединок предоставил мне определенную информацию, которую я проанализирую и будем двигаться дальше.

Я общался с Мохой перед матчем, ведь мы провели в донецком "Олимпике" много времени вместе. Он пришел к нам 20-летним парнем, мне было приятно наблюдать за его прогрессом. Рад, что после нашего сотрудничества парень частично осуществил свою мечту, перешел в очень достойную команду, но я знаю, что на данный момент его карьера не останавливается, у него есть предложения от других клубов. Относительно его игры сегодня, он забил нам гол, а это для него самое главное. Он всегда в форме, дисциплинированный, поэтому я рад, что у него все хорошо.

Удаление Дубинчака? Считаю, что все было по делу. Я отметил ему, что он и вся команда в целом должны держать свои эмоции при себе и быть уравновешенными. Это были первые минуты матча, поэтому ничего такого не происходило, чтобы выходить из себя настолько. Но мы поговорили и он и остальные ребята меня поняли.

Не хочу никого выделять из нашей команды, но есть ребята, которые больше готовы в функциональном плане и на поле выглядят лучше других. На данный момент команда разбалансирована, мы только четвертый день на сборе, специально не готовились к этой игре, у нас было две беговые работы, работаем в двухразовом режиме, поэтому нам было трудно. Однако ребята молодцы, что дожали соперника. Второй тайм у нас получился лучше, были моменты, не получилось забить с игры, но считаю, что свой гол мы заслужили", - сказал Санжар.