В первом товарищеском матче Карпаты забили, но Слован не победили

Львовские "Карпаты" провели первый товарищеский матч в рамках тренировочного сбора в Турции.

"Зелено-белым" противостоял чемпион Словакии - братиславский "Слован", за который выступает украинец Артем Сухоцкий и экс-игрок донецкого "Олимпика" - марокканец Моха. Именно последний и отметился на старте игры.

Для словаков этот матч выглядел более товарищеским, чем для львовян. Об этом свидетельствует хотя бы удаление Дубинчака уже на 28 минуте.

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"Зелено-белые" много прессинговали, держали мяч, но нечасто доходили до этапа завершающего удара.

Отыграться "Карпатам" удалось в концовке встречи с пенальти - игрок "Слована" нарушил правила против Марвина Мартинса.

29 января. Товарищеский матч

"Карпаты" (Львов, Украина) - "Слован" (Братислава, Словакия)

Голы: Назарина (89, пенальти) - Моха (3)

Удаление: Дубинчак (28)

"Карпаты": Кудрик, Мартинс, Халл, Гиоргадзе (Веремеенко, 46), Дубинчак (Слива, 29), Хахлев (Толочко, 46, Аржанов, 75), Назарин, Козак (Притула, 46), Пасич (Лейоус, 46) , Кадимян (Дженнингс, 46), Бойчук (Лях, 46, Кириленка, 75).

"Слован": Михаэль Шула (Матуша Рузински, 68), Митч Апау, Эрик Дэниел, Йори де Кампс, Эзекиль Генте, Марин Любичич, Лукас Ловат, Алан Мустафич, Денис Потома, Моха, Марк де Вернон.