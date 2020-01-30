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Шахтер - Словацко: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Победа, ничья и поражение. Чего ждать сегодня?
В рамках тренировочного сбора в Турции донецкий "Шахтер" сыграет 4-й контрольный поединок.
До этого "горняки" в Анталии играли с польским "Лехом" и сербскими "Войводиной" и "Пролетером".
Сегодняшний соперник - чешская команда "Словацко" из города Угерске Градиште (Моравия). Она занимает 6 позицию в чемпионате. За "Словацко" выступают в частности ветераны сборной Чехии Михал Кадлец и Милан Петржела.
30 января. 9:00. Товарищеский матч на Regnum Sports Center (Анталья)
"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Словацко" (Угерске Градиште, Чехия)
Смотреть видеотрансляцию можно по этой ссылке на официальном сайте ФК "Шахтер"