Шахтер - Словацко: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В рамках тренировочного сбора в Турции донецкий "Шахтер" сыграет 4-й контрольный поединок.

До этого "горняки" в Анталии играли с польским "Лехом" и сербскими "Войводиной" и "Пролетером".

Сегодняшний соперник - чешская команда "Словацко" из города Угерске Градиште (Моравия). Она занимает 6 позицию в чемпионате. За "Словацко" выступают в частности ветераны сборной Чехии Михал Кадлец и Милан Петржела.

30 января. 9:00. Товарищеский матч на Regnum Sports Center (Анталья)

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Словацко" (Угерске Градиште, Чехия)

Смотреть видеотрансляцию можно по этой ссылке на официальном сайте ФК "Шахтер"