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Шахтер - Словацко: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Победа, ничья и поражение. Чего ждать сегодня?

Шахтер - Словацко: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
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В рамках тренировочного сбора в Турции донецкий "Шахтер" сыграет 4-й контрольный поединок.

До этого "горняки" в Анталии играли с польским "Лехом" и сербскими "Войводиной" и "Пролетером".

Сегодняшний соперник - чешская команда "Словацко" из города Угерске Градиште (Моравия). Она занимает 6 позицию в чемпионате. За "Словацко" выступают в частности ветераны сборной Чехии Михал Кадлец и Милан Петржела.

30 января. 9:00. Товарищеский матч на Regnum Sports Center (Анталья)

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Словацко" (Угерске Градиште, Чехия)

Смотреть видеотрансляцию можно по этой ссылке на официальном сайте ФК "Шахтер"

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В статье: Трансляции Товарищеский матч Шахтер (Донецк) Словацко (Чехия) Контрольный матч
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