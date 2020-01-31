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Ференцварош досрочно вернул Игнатенко Шахтеру

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек не смог убедить Сергея Реброва

Ференцварош досрочно вернул Игнатенко Шахтеру
Новина українською

Украинский полузащитник "Ференцвароша " Данил Игнатенко, права на которого принадлежат "Шахтеру", досрочно возвращается в донецкий клуб.

Как сообщает официальный сайт Фради, украинец покинул команду.

Напомним, что "Ференцварош " арендовал Игнатенко летом 2019 года, а его аренда была рассчитана до конца сезона.

За полгода хавбек провел за команду Сергея Реброва 26 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ференцварош (Будапешт) Даниил Игнатенко
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Комментарии (1)
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v.grischuk (Винница)
31.01.2020 в 19:16
В Турции всех подряд берут)))
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