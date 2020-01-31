Ференцварош досрочно вернул Игнатенко Шахтеру

Украинский полузащитник "Ференцвароша " Данил Игнатенко, права на которого принадлежат "Шахтеру", досрочно возвращается в донецкий клуб.

Как сообщает официальный сайт Фради, украинец покинул команду.

Напомним, что "Ференцварош " арендовал Игнатенко летом 2019 года, а его аренда была рассчитана до конца сезона.

За полгода хавбек провел за команду Сергея Реброва 26 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.