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Динамо обьявило список футболистов на второй тренивочный сбор. Без Цитаишвили и Беседина

Премьер-лига
(1 голосов)

3 голкипера и 20 полевых игроков отправятся в снова Турцию

Динамо обьявило список футболистов на второй тренивочный сбор. Без Цитаишвили и Беседина
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Совсем скоро киевское "Динамо" начнет свой второй тренировочный сбор в рамках подготовки ко второй части сезона. Примечательно, что команда снова будет проводить подготовительны работы в Турции.

Украинский клуб обьявил список игроков, которые примут участие во втором сборе.

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владислав Кучерук.

Защитники: Денис Попов, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Александр Сирота.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Абдул Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд.

Нападающие: Фран Соль, Назарий Русин.

Голкипер Руслан Нещерет, защитники Илья Забарный и Константин Вивчаренко, а также полузащитник Георгий Цитаишвили, работавшие с "Динамо" на первом сборе, сейчас находятся в расположении "Динамо" U-19 и в составе этой команды готовятся к матчу Юношеской лиги УЕФА против загребского "Динамо".

Не примут также участие в процессе форвард Ибрагим Каргбо из-за травмы связок колена, а также ряд футболистов киевлян из-за аренд: Денис Гармаш, Жерсон Рогдригес, Сидклей.

Также, рядом с первой командой "бело-синих" в турецком Белеке будут также проводить свои сборы "Динамо U-21" и "Динамо U-19".

В рамках второго сбора "Динамо" проведет 6 контрольных-товарищеских матчей:

  • 5 февраля, 16:30: "Динамо" — "Олимпия" (Любляна, Словения)
  • 6 февраля, 16:00: "Динамо" — "Стремсгодсет" (Норвегия)
  • 9 февраля, 16:00: "Динамо" — "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)
  • 11 февраля, 16:00: "Динамо" — БАТЭ (Борисов, Беларусь)
  • 12 февраля, 16:30: "Динамо" — "Тобол" (Казахстан)
  • 15 февраля, 16:00: "Динамо" — "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua
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Комментарии (3)
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adey (Korosten)
01.02.2020 в 17:25
Цитаишвили вкурил эту тему: для того, чтоб спетлять с золотой клетки надо просто прийти пару раз на игру с перегаром. И скоро ты свободный агент :)
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oleg dynamo (львівська)
01.02.2020 в 17:41
щеб ви здихались перегару....навряд чи тверезий таке напише...
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oleg dynamo (львівська)
01.02.2020 в 17:13
що не так з Ціташвілі?погано бігає,віджимається? це один з найтехнічніших ігроків в команді,його любий другий тренер із задоволенням ставив в основу, а фізрукам не підходить....Знову буде сезон бий -біжи,сіно-солома...
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