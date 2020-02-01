Динамо обьявило список футболистов на второй тренивочный сбор. Без Цитаишвили и Беседина

Совсем скоро киевское "Динамо" начнет свой второй тренировочный сбор в рамках подготовки ко второй части сезона. Примечательно, что команда снова будет проводить подготовительны работы в Турции.

Украинский клуб обьявил список игроков, которые примут участие во втором сборе.

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владислав Кучерук.

Защитники: Денис Попов, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Александр Сирота.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Абдул Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд.

Нападающие: Фран Соль, Назарий Русин.

Голкипер Руслан Нещерет, защитники Илья Забарный и Константин Вивчаренко, а также полузащитник Георгий Цитаишвили, работавшие с "Динамо" на первом сборе, сейчас находятся в расположении "Динамо" U-19 и в составе этой команды готовятся к матчу Юношеской лиги УЕФА против загребского "Динамо".

Не примут также участие в процессе форвард Ибрагим Каргбо из-за травмы связок колена, а также ряд футболистов киевлян из-за аренд: Денис Гармаш, Жерсон Рогдригес, Сидклей.

Также, рядом с первой командой "бело-синих" в турецком Белеке будут также проводить свои сборы "Динамо U-21" и "Динамо U-19".

В рамках второго сбора "Динамо" проведет 6 контрольных-товарищеских матчей: