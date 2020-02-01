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Динамо обьявило список футболистов на второй тренивочный сбор. Без Цитаишвили и Беседина
3 голкипера и 20 полевых игроков отправятся в снова Турцию
Совсем скоро киевское "Динамо" начнет свой второй тренировочный сбор в рамках подготовки ко второй части сезона. Примечательно, что команда снова будет проводить подготовительны работы в Турции.
Украинский клуб обьявил список игроков, которые примут участие во втором сборе.
Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владислав Кучерук.
Защитники: Денис Попов, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Александр Сирота.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Абдул Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд.
Нападающие: Фран Соль, Назарий Русин.
Голкипер Руслан Нещерет, защитники Илья Забарный и Константин Вивчаренко, а также полузащитник Георгий Цитаишвили, работавшие с "Динамо" на первом сборе, сейчас находятся в расположении "Динамо" U-19 и в составе этой команды готовятся к матчу Юношеской лиги УЕФА против загребского "Динамо".
Не примут также участие в процессе форвард Ибрагим Каргбо из-за травмы связок колена, а также ряд футболистов киевлян из-за аренд: Денис Гармаш, Жерсон Рогдригес, Сидклей.
Также, рядом с первой командой "бело-синих" в турецком Белеке будут также проводить свои сборы "Динамо U-21" и "Динамо U-19".
В рамках второго сбора "Динамо" проведет 6 контрольных-товарищеских матчей:
- 5 февраля, 16:30: "Динамо" — "Олимпия" (Любляна, Словения)
- 6 февраля, 16:00: "Динамо" — "Стремсгодсет" (Норвегия)
- 9 февраля, 16:00: "Динамо" — "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)
- 11 февраля, 16:00: "Динамо" — БАТЭ (Борисов, Беларусь)
- 12 февраля, 16:30: "Динамо" — "Тобол" (Казахстан)
- 15 февраля, 16:00: "Динамо" — "Динамо" (Тбилиси, Грузия)