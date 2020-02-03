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ТМ. Львов открыл турецкий сбор нулевой ничьей с Войводиной

Премьер-лига
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Типичные 0:0

ТМ. Львов открыл турецкий сбор нулевой ничьей с Войводиной
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ФК "Львов" в понедельник 3 февраля провел свой первый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником львовян была сербская "Войводина".

Поединок получился боевым, однако малозрелищным. Команды больше работали в обороне, в атаке же у соперников мало что получалось.

Первый тайм прошел в равной борьбе, после перерыва несколько острее выглядели сербы, однако "Львов" смог отстоять свои ворота и завершил матч вничью 0:0.

Отметим, что свой второй спарринг на сборе команда Меликяна сыграет в среду 5 февраля против сербского "Графичара".

Львов - "Войводина" (Нови-Сад, Сербия) 0:0

Львов: Сарнавский, Люлька (Гончар, 77), Борзенко, Братков, Приймак (Ходаковский, 90+3), Татарков (Родригес, 77), Богунов (Нич, 84), Бопесу (Клименчук, 65), Сабино, Таварес (Де Падуа, 77), Де Оливеира (Алвеш, 83).

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В статье: ФК Львов Войводина (Нови-Сад) Егор Клименчук
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