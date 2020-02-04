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Смалийчук о трансфере Матвиенко в Арсенал: Палкин еще бы факс попросил прислать

Премьер-лига
(5 голосов)

Ответ Палкина - это ответ менеджера прошлого века

Смалийчук о трансфере Матвиенко в Арсенал: Палкин еще бы факс попросил прислать
Новина українською

Футбольный агент Олег Смалийчук, ответил генеральному директору "Шахтера" Сергею Палкину по ситуации с переговорами по трансферу Николая Матвиенко в "Арсенал".

Напомним, что Палкин заявил, что официальных предложений по Матвиенко клуб не получал, а с агентами "Шахтер" общаться не хотел.

"Можно научиться правильно управлять клубом, что в свое время не получилось у меня в "Карпатах". Подать правильный борт самолета, чтобы футболисты не жаловались, обеспечить хорошее питание на сборах, работа с болельщиками, прессой, правильной прессой, которая будет хвалить только меня.

А можно заниматься трансферной политикой, правильно проводить трансферную кампанию. Ответ Палкина по несостоявшемуся трансферу Матвиенко – для меня это ответ менеджера прошлого века.

Сначала было бы неплохо изучить регламент ФИФА. Разобраться, что такое не только спортивный, но и финансовый фейр-плей, и какую роль в этом бизнесе играют агенты-посредники. Почему большинство трансферов происходит при их участии.

Скажу больше как факт: ни один трансфер из украинского чемпионата в Европу я не провел по официальному предложению. Как говорят – бумага. Что это такое? Еще бы факс попросил прислать. Люди просто встречаются, смотрят друг другу в глаза, торгуются, ведут переговоры, жмут руки.

На следующий день адвокаты начинают заниматься трансферным контрактом.

Во-вторых, когда любой клуб Европы ограничен финансовым лимитом, предлагает другому клубу формулу, по которой треть стоимости футболиста оплачивается в качестве аренды, а в следующем сезоне используется опция выкупа и оплачивается остальная часть, не считаю это оскорбительным ни для любого клуба.

В-третьих, когда мы в качестве посредников писали и звонили Палкину с просьбой договориться о встрече, человек просто никак не реагировал. Тогда руководству "Арсенала" начали поступать предложения от всяких Боту, еще каких-то непонятных агентов. "Давайте будем работать через нас, мы звоним от имени руководства "Шахтера".

Для меня это обычный схематоз. Это что-то похожее, когда в каком-то городе все тендеры на эксплуатацию города выигрывают фирмы, которые связаны с условным сыном, зятем мэра.

И напоследок по поводу "какого-то агента". Если он имел в виду Артуро Каналеса, то напомню, что еще лет 20 назад не знаю, где был Палкин, на каком заводе работал, но в это время Артуро проводил многомиллионные трансферы. Много настоящих европейских менеджеров, тренеров современного футбола тогда еще были клиентами Артуро как футболисты", – сказал Смалийчук.

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В статье: Сергей Палкин Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Олег Смалийчук
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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Инспектор ( )
04.02.2020 в 18:54
Почему Смайличука уже нет даже в Карпатах, а Палкин в Шахтере?
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+1
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
04.02.2020 в 18:45
Умыл, неплохо.
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0
-2
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beatles (Крыжополь)
04.02.2020 в 18:27
Смайличук?? А кто это?
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+2
-1
Vantala (Kharkiv)
04.02.2020 в 18:46
Это какой-то чувак, который "проср*л все полимеры" в карпатах, потом подкатывал к Шахте и был послан вдоль берега. А теперь верещит об этом каждый день, хотя как по мне ему бы лучше спрятаться и молчать в тряпочку о своих достижениях и авторитете.
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