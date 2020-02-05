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Трубин на воротах. Шахтер объявил стартовый состав на матч с Македония ГП

Премьер-лига
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Без Тайсона и с Крыськивим

Трубин на воротах. Шахтер объявил стартовый состав на матч с Македония ГП
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Донецкий "Шахтер" объявил стартовый состав и игроков на скамейке запасных на сегодняшний спарринг с северномакедонским ФК "Македния ГП".

Состав "Шахтера": Трубин, Бутко, Бондарь, Хочолава, Сиприано, Маркос Антонио, Бондаренко, Крыськив, Тете, Коноплянка, Фернандо.

Запасные: Шевченко, Муравский, Дентиньо, Веллингтон Нем, Вакула, Сикан.

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Матч начнется в 10:30.

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В статье: Товарищеский матч состав Шахтер (Донецк) Македония ГП (Северная Македония)
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