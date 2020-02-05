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Трубин на воротах. Шахтер объявил стартовый состав на матч с Македония ГП
Без Тайсона и с Крыськивим
Донецкий "Шахтер" объявил стартовый состав и игроков на скамейке запасных на сегодняшний спарринг с северномакедонским ФК "Македния ГП".
Состав "Шахтера": Трубин, Бутко, Бондарь, Хочолава, Сиприано, Маркос Антонио, Бондаренко, Крыськив, Тете, Коноплянка, Фернандо.
Запасные: Шевченко, Муравский, Дентиньо, Веллингтон Нем, Вакула, Сикан.
Матч начнется в 10:30.
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Источник:Телеграм ФК Шахтар
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