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Кирюханцев, которого Шахтер взял на сборы, получил травму

Премьер-лига
(1 голосов)

Неприятность для игрока, Шахтера и Мариуполя

Кирюханцев, которого Шахтер взял на сборы, получил травму
Новина українською

Защитник "Шахтера" Игорь Кирюханцев получил травму на учебно-тренировочном сборе в Турции. Об этом сообщил главный тренер "горняков" Луиш Каштру.

Характер повреждения, как и сроки восстановления игрока, тренер не озвучил.

Напомним, что Кирюханцев первую часть сезона провел в аренде в "Мариуполе", однако "Шахтер" решил взять его (как и Владислава Вакулу) на свой зимний сбор.

Также отметим, что в осенней части сезона защитник в 16 матчах за "Маруиполь" забил 2 гола.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Игорь Кирюханцев
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Источник:
ФК Шахтер

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