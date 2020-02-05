Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кирюханцев, которого Шахтер взял на сборы, получил травму
Неприятность для игрока, Шахтера и Мариуполя
Защитник "Шахтера" Игорь Кирюханцев получил травму на учебно-тренировочном сборе в Турции. Об этом сообщил главный тренер "горняков" Луиш Каштру.
Характер повреждения, как и сроки восстановления игрока, тренер не озвучил.
Напомним, что Кирюханцев первую часть сезона провел в аренде в "Мариуполе", однако "Шахтер" решил взять его (как и Владислава Вакулу) на свой зимний сбор.
Также отметим, что в осенней части сезона защитник в 16 матчах за "Маруиполь" забил 2 гола.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Шахтер
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...