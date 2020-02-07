Премьер-лига
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Львов добыл первую победу на сборах
Львовяне разгромили "Спартак" из Юрмалы
В пятницу 7 февраля, ФК "Львов" запланировал на сборах в Турции сразу два спарринга.
В утреннем матче подопечные Егише Меликяна обыграли "Спартак" из Юрмалы.
Интересно, что все три гола львовяне забили в первом тайме.
После обеда львовяне сыграют с еще одним латвийский клубом – "Валмиерой".
Львов — Спартак (Юрмала, Латвия) 3:0
Голы: Ренан (дубль), Богунов.
Львов: Сарнавский, Люлька, Борзенко, Братков, Приймак, Татарков, Богунов, Бопесу (Клименчук, 46), Сабино, Алваро (Ходаковский, 46), Ренан.
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