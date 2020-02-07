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Львов добыл первую победу на сборах

Премьер-лига
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Львовяне разгромили "Спартак" из Юрмалы

Львов добыл первую победу на сборах
Новина українською

В пятницу 7 февраля, ФК "Львов" запланировал на сборах в Турции сразу два спарринга.

В утреннем матче подопечные Егише Меликяна обыграли "Спартак" из Юрмалы.

Интересно, что все три гола львовяне забили в первом тайме.

После обеда львовяне сыграют с еще одним латвийский клубом – "Валмиерой".

Львов — Спартак (Юрмала, Латвия) 3:0

Голы: Ренан (дубль), Богунов.

Львов: Сарнавский, Люлька, Борзенко, Братков, Приймак, Татарков, Богунов, Бопесу (Клименчук, 46), Сабино, Алваро (Ходаковский, 46), Ренан.

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В статье: ФК Львов
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