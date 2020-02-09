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Сикан: Пока не набрал пиковую форму

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард "горняков" поделился впечатлениями от подготовки в второй части сезона

Сикан: Пока не набрал пиковую форму
Новина українською

Форвард "Шахтера" Даниил Сикан подвел итоги сборов в Турции.

– Какие ощущения в финале сбора?

– Финал хороший всегда. Ожидаем победу над "Вентспилсом" и хорошей игры.

– Как расцениваешь свою форму сейчас?

– Думаю, еще полностью форму не набрал. Еще есть время к пику. Думаю, к "Бенфике" будем уже готовы.

– Что-то знаешь о "Вентспилсе"?

– В принципе, ничего. Думаю, у них команда хорошая, агрессивная, у них есть игроки, которые могут сделать игру, – сказал Сикан каналу клуба в Youtube.

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В статье: Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
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Комментарии (1)
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Rova (Киев)
09.02.2020 в 12:50
При всем уважении - это не игрок основы...
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