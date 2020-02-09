Сикан: Пока не набрал пиковую форму

Форвард "Шахтера" Даниил Сикан подвел итоги сборов в Турции.

– Какие ощущения в финале сбора?

– Финал хороший всегда. Ожидаем победу над "Вентспилсом" и хорошей игры.

– Как расцениваешь свою форму сейчас?

– Думаю, еще полностью форму не набрал. Еще есть время к пику. Думаю, к "Бенфике" будем уже готовы.

– Что-то знаешь о "Вентспилсе"?

– В принципе, ничего. Думаю, у них команда хорошая, агрессивная, у них есть игроки, которые могут сделать игру, – сказал Сикан каналу клуба в Youtube.