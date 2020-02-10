Карпаты арендовали Матара Диайе

Львовские "Карпаты" объявили об аренде форварда "Олимпика" Матара Диайе.

Договор аренды рассчитан до конца сезона.

Напомним, что сенегалец пришел в "Олимпик" в январе 2019 года. За прошедший год сыграл в УПЛ за дончан 23 матча, в которых забил 8 голов.