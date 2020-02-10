Премьер-лига
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Карпаты арендовали Матара Диайе
Усиление для зелено-белых
Львовские "Карпаты" объявили об аренде форварда "Олимпика" Матара Диайе.
Договор аренды рассчитан до конца сезона.
Напомним, что сенегалец пришел в "Олимпик" в январе 2019 года. За прошедший год сыграл в УПЛ за дончан 23 матча, в которых забил 8 голов.
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Источник:ФК Карпаты
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