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Карпаты арендовали Матара Диайе

Премьер-лига
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Усиление для зелено-белых

Карпаты арендовали Матара Диайе
Новина українською

Львовские "Карпаты" объявили об аренде форварда "Олимпика" Матара Диайе.

Договор аренды рассчитан до конца сезона.

Напомним, что сенегалец пришел в "Олимпик" в январе 2019 года. За прошедший год сыграл в УПЛ за дончан 23 матча, в которых забил 8 голов.

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В статье: Олимпик (Донецк) Карпаты (Львов) Матар Дийе
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Источник:
ФК Карпаты

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