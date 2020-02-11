Санжар: Планируем подписать игроков еще на 2-3 позиции

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар рассказал о подписании двух новичков – голкипера Антона Каниболоцкого и форварда Матара Дийе, при этом отметив, что что на этом работа на трансферном рынке не закончена.

"Я был инициатором переходов Каниболоцкого и Матара. Нам нужно усиление. Мы потеряли Пидкивку, Кудрику нужна конкуренция. Каниболоцкий станет усилением. Вратарская позиция будет закрыта.

У нас очень молодая команда, она стала еще моложе, чем в первом полугодии. Планирую подписать игроков еще на 2-3 позиции", - сказал Санжар.