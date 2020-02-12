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Цыганков вернулся в общую группу Динамо
Полузащитник почти восстановился
Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков вернулся к тренировкам в общей группе, хотя и не принимал участия в матче с БАТЭ (1:1).
Во вторник лидер киевлян работал с ограничениями и практически восстановился после травмы.
Впрочем, как сообщалось ранее, тренерский штаб киевлян вряд ли будет рисковать здоровьем игрока в спарринг и целенаправленно готовит Цыганкова уже к матчам УПЛ.
Таким образом, скорее всего, возвращение футболиста на поле планируется уже в матче Премьер-лиги против "Ворсклы", который состоится в Киеве 22-го февраля.
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