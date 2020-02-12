Цыганков вернулся в общую группу Динамо

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков вернулся к тренировкам в общей группе, хотя и не принимал участия в матче с БАТЭ (1:1).

Во вторник лидер киевлян работал с ограничениями и практически восстановился после травмы.

Впрочем, как сообщалось ранее, тренерский штаб киевлян вряд ли будет рисковать здоровьем игрока в спарринг и целенаправленно готовит Цыганкова уже к матчам УПЛ.

Таким образом, скорее всего, возвращение футболиста на поле планируется уже в матче Премьер-лиги против "Ворсклы", который состоится в Киеве 22-го февраля.