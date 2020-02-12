  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганков вернулся в общую группу Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганков вернулся в общую группу Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Полузащитник почти восстановился

Цыганков вернулся в общую группу Динамо
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков вернулся к тренировкам в общей группе, хотя и не принимал участия в матче с БАТЭ (1:1).

Во вторник лидер киевлян работал с ограничениями и практически восстановился после травмы.

Впрочем, как сообщалось ранее, тренерский штаб киевлян вряд ли будет рисковать здоровьем игрока в спарринг и целенаправленно готовит Цыганкова уже к матчам УПЛ.

Таким образом, скорее всего, возвращение футболиста на поле планируется уже в матче Премьер-лиги против "Ворсклы", который состоится в Киеве 22-го февраля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...