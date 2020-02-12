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Вездесущий Чоботенко и голевая комбинация моряков. Мариуполь - Черноморец 2:1. Обзор матча

Премьер-лига
(2 голосов)

Турецкая встреча украинских клубов

Вездесущий Чоботенко и голевая комбинация моряков. Мариуполь - Черноморец 2:1. Обзор матча
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Клубы украинской побережья, "Мариуполь" и "Черноморец", накануне провели спарринг, который закончился победой "азовцев".

Первым голом во встрече отметился защитник ФК Мариуполь "Чоботенко". Он впоследствии в другом епизоде в красивом подкате выбил мяч из-под ног у соперника, который выходил на вратаря.

"Черноморцу "удалось отыграться после контратаки-трехходовки: Лиховодько - Брагару - Норенков.

Ничейный счет продержался меньше 10 минут - победный гол забил хавбек Мариуполя Сергей Горбунов.

Контрольный поединок

Турция, Сиде

"Мариуполь" - "Черноморец" 2:1 (1:0)

Голы: Чоботенко (24), Горбунов (84) - Норенков (76)

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В статье: ФК Мариуполь Товарищеский матч Черноморец (Одесса) Контрольный матч тренировочный сбор
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Источник:
ФК Маріуполь

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