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Вездесущий Чоботенко и голевая комбинация моряков. Мариуполь - Черноморец 2:1. Обзор матча
Турецкая встреча украинских клубов
Клубы украинской побережья, "Мариуполь" и "Черноморец", накануне провели спарринг, который закончился победой "азовцев".
Первым голом во встрече отметился защитник ФК Мариуполь "Чоботенко". Он впоследствии в другом епизоде в красивом подкате выбил мяч из-под ног у соперника, который выходил на вратаря.
"Черноморцу "удалось отыграться после контратаки-трехходовки: Лиховодько - Брагару - Норенков.
Ничейный счет продержался меньше 10 минут - победный гол забил хавбек Мариуполя Сергей Горбунов.
Контрольный поединок
Турция, Сиде
"Мариуполь" - "Черноморец" 2:1 (1:0)
Голы: Чоботенко (24), Горбунов (84) - Норенков (76)