Рефери УПЛ Балакин: Самое главное при работе с VAR – определить степень вмешательства в игру

Арбитр УПЛ Николай Балакин рассказал о том, как украинские судьи готовятся к внедрению VAR.

"В нашей работе доверие должно быть 100%. Сегодня я в поле, завтра я на VAR. Мы безоговорочно друг другу доверяем, без этого в нашей работе никак. Мы сконцентрированы на том, чтобы помочь друг другу.

Волнение есть. Скоро сядем уже официально за экран онлайн, сейчас переживаем. Самое главное при работе с VAR – определить степень вмешательства в игру. В каких моментах будем вмешиваться, какие ошибки исправлять", – сказал Балакин.

Напомним, что впервые VAR в УПЛ используют на матче 19-го тура "Динамо" – "Ворскла".