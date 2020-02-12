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Рефери УПЛ Балакин: Самое главное при работе с VAR – определить степень вмешательства в игру

Премьер-лига
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Украинские судьи готовятся к работе с системой видеопомощи

Рефери УПЛ Балакин: Самое главное при работе с VAR – определить степень вмешательства в игру
Новина українською

Арбитр УПЛ Николай Балакин рассказал о том, как украинские судьи готовятся к внедрению VAR.

"В нашей работе доверие должно быть 100%. Сегодня я в поле, завтра я на VAR. Мы безоговорочно друг другу доверяем, без этого в нашей работе никак. Мы сконцентрированы на том, чтобы помочь друг другу.

Волнение есть. Скоро сядем уже официально за экран онлайн, сейчас переживаем. Самое главное при работе с VAR – определить степень вмешательства в игру. В каких моментах будем вмешиваться, какие ошибки исправлять", – сказал Балакин.

Напомним, что впервые VAR в УПЛ используют на матче 19-го тура "Динамо" – "Ворскла".

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В статье: Николай Балакин VAR
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Источник:
ТК Футбол

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