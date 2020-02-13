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Вместо выделения земли Львов пригласил ФК Карпаты в "народную команду"

Премьер-лига
(2 голосов)

С бесплатной передачей прав общине города

Вместо выделения земли Львов пригласил ФК Карпаты в "народную команду"
Новина українською

Львовский горсовет на сегодняшней сессии поддержал решение о сотрудничестве с ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты". Однако было в нем совсем не то, чего ждало руководство и инвестор львовского клуба.

Этим постановлением депутаты Львова запланировали создать "Народную команду "Карпаты".

Избранники пригласили действительный клуб, упомянутое ООО, "поддержать инициативу общественности" и принять участие в нем "с бесплатной передачей корпоративных прав в собственность территориальной общины Львова".

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Продолжение льготного периода пользования сооружениями стадиона "Украина" и тренировочными полями, предоставление в аренду земельных участков депутаты гарантируют не ООО, а "Народной команде "Карпаты".

Профильному управлению и депутатской комиссии поручено до апреля подготовить и подать горсовету на утверждение программу создания "Народной команды "Карпаты".

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Напомним, что руководство ФК "Карпаты" призывало городской совет передать в долгосрочную аренду ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты" земельный участок стадиона "Украина", тренировочные поля и участки для обслуживания стадиона (всего 8 гектаров земли).

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В статье: Андрей Садовый Петр Дыминский Ростислав Ящишин Григорий Козловский
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Комментарии (2)
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M&M (Lviv)
13.02.2020 в 16:38
чіво??
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+2
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Lion Killer (Львів)
13.02.2020 в 17:29
Козловський хоче стати власником Карпат. Садовий отримав, думаю, кілька квартир в житлових будинках Козловського і тепер вже теж не проти такого варінту :) В нас все вирішується, питання в ціні, на жаль.
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