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Караваев-старший: "Человечки" в Крыму игроков Севастополя не унижали и не притесняли

Премьер-лига
(1 голосов)

Какими бы ни были политические настроения у местных жителей – они гордились своим клубом

Караваев-старший: "Человечки" в Крыму игроков Севастополя не унижали и не притесняли
Новина українською

Отец защитника "Динамо" Александра Караваева Александр Караваев-старший рассказал, как в 2014 году ФК "Севастополь", за который выступал его сын, переживал аннексию полуострова.

"Еще до этих событий я покинул старую работу и переехал в Севастополь. Мне нравилось этот город, да и здоровье требовало моря. Я вырос в Одессе – привык к нему. И тут – такая ситуация. Было очень неприятно.

Возникли новые границы, но "Севастополь" еще продолжал выступать в чемпионате Украины. Когда команда возвращалась с матчей на материке, те "человечки", которые стояли на пропускных пунктах, спрашивали: "Ну что, ребята, проиграли?" – "Да, проиграли". – "Ничего, в следующий раз выиграете". Там стояли такие же осведомленые в футболе люди, без политики. Футболистов не унижали и не притесняли.

Мы с женой часто бывали на домашних матчах "Севастополя". Какими бы ни были политические настроения у местных жителей – они гордились своим клубом. Ну а то, что потеряли возможность гордиться этим в дальнейшем... Они сами сделали свой выбор. Далее в ход пошли политические настроения, о них мы не будем", – сказал Караваев-старший.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) ФК Севастополь
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Источник:
football24

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Комментарии (3)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
13.02.2020 в 23:44
Суркису нужно попросить Караваева закрыть пасть своему дебльному папаше
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0
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oleg.m.3972 (Харьков)
13.02.2020 в 23:53
А может сразу пристрелить посоветуешь ? Никто вражду не разжигает... Не... Все за едыну Украину...
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-1
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
14.02.2020 в 00:07
Тебе посоветую мозг купить ...
0
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