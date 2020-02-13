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Караваев-старший: "Человечки" в Крыму игроков Севастополя не унижали и не притесняли
Какими бы ни были политические настроения у местных жителей – они гордились своим клубом
Отец защитника "Динамо" Александра Караваева Александр Караваев-старший рассказал, как в 2014 году ФК "Севастополь", за который выступал его сын, переживал аннексию полуострова.
"Еще до этих событий я покинул старую работу и переехал в Севастополь. Мне нравилось этот город, да и здоровье требовало моря. Я вырос в Одессе – привык к нему. И тут – такая ситуация. Было очень неприятно.
Возникли новые границы, но "Севастополь" еще продолжал выступать в чемпионате Украины. Когда команда возвращалась с матчей на материке, те "человечки", которые стояли на пропускных пунктах, спрашивали: "Ну что, ребята, проиграли?" – "Да, проиграли". – "Ничего, в следующий раз выиграете". Там стояли такие же осведомленые в футболе люди, без политики. Футболистов не унижали и не притесняли.
Мы с женой часто бывали на домашних матчах "Севастополя". Какими бы ни были политические настроения у местных жителей – они гордились своим клубом. Ну а то, что потеряли возможность гордиться этим в дальнейшем... Они сами сделали свой выбор. Далее в ход пошли политические настроения, о них мы не будем", – сказал Караваев-старший.
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