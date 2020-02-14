Карпаты - Динамо (Брест): Прямая видеотрансляция

Сегодня "Карпаты" проведут 6-й поединок на зимних тренировочных сборах в Турции.

Уже следующий матч для "львов" состоится 23 февраля во Львове на стадионе "Украина". Это будет первый официальный поединок в 2020-м - в чемпионате Украины "Карпатам" будет противостоять "Днепр-1".

Сегодня же львовяне играют с хорошо известной для украинских футбольных болельщиков белорусской командой Артема Милевского, Евгения Хачериди и Александра Нойка - брестским "Динамо".

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Чемпионат Беларуси проснется после зимней спячки еще не скоро. Если большинство европейских лиг возобновятся в конце февраля, то "Динамо" свой первый официальный поединок в 2020 году проведет не раньше 19 марта.

Первый тренировочный сбор команда провела в Турции с 20 января по 3 февраля. На второй сбор в Турцию "сине-белые" отправились 10 февраля и будут работать до 23-го. Тренерский штаб "Динамо" сформировал список из 23 футболистов, которые будут готовиться к сезону. Среди них Нойок, Милевский и Хачериди. Белорусы запланировали на турецкой земли 3 спарринга, первый из них - как раз против "зелено-белых".

Контрольный матч

14.02.2020 16:00

Турция, Сиде

"Карпаты" (Львов, Украина) - "Динамо" (Брест, Беларусь)

"Карпаты": Каниболоцкий - Мартинс, Гиоргадзе, Халл, Дубинчак - Назарина, Клец - Лях, Притула, Танчик - Матар

"Динамо" (Брест): Павлюченко, Веретило, Хачериди, Кики, Печенин, Нойок, Кисляк, Бакай, Лаптев, Гордейчук, Милевский