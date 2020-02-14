Рябоконь: Гуцуляк - львовский парень. Может проставится кофе за первый забитый гол

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь подвел итоги вчерашних спаррингов с китайским "Чжэцзян Гринтаун" (3:2) и латвийской "Валмиерой" (1:0).

"Так получилось: пошли навстречу китайцам и сыграли вместо одного - два матча в день. Хотя я - не сторонник такого формата.

Никто не выпадал из состава - это точно. Есть ли два равноценных состава? Это вряд но молодцы ребята - хорошо отработали и в первом, и во втором матче.

Дебютный гол Гуцуляка? Может теперь проставится. Кто там что пьет... Может чай, кофе? Видимо таки кофе, потому что он - львовский парень", - сказал Рябоконь.