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Висенте Гомес: Я не волшебник и не творю чудеса

Премьер-лига
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Испанский тренер рассказал о подготовке Олимпика к весенней части сезона

Висенте Гомес: Я не волшебник и не творю чудеса
Новина українською

Главный тренер "Олимпика" Висенте Гомес рассказал о зимней подготовке команды на турецких сборах.

"Я не волшебник и не творю чудеса. Для меня было важно, чтобы команда играла в том стиле и с той идентичностью, в которою верили бы все. Быть аутсайдером сложно, кажется, что все плохо. Единственный способ преодолеть такое состояние — бороться сильнее. Игроки поняли это, и мы добыли несколько хороших результатов.

Я тренер, который стремится к равновесию мощной атаки и крепкой защиты. Во время матчей возникают разные ситуации, которые требуют от нас высокой обороны или перехода в промежуточные позиции. Пытаемся быстро реагировать. Мы хорошо поработали на сборах и до сих пор держимся на пути улучшения игры. Думаю, к матчу со "Львовом" подойдем в хорошей форме.

Во время трансферного окна мы просматривали много футболистов. Я доволен теми, кто к нам присоединился. Вижу у них должное отношение и веру в нашу идею. Я не ставлю команде задачу на конкретную позицию, ведь попадем мы в верхнюю шестерку или плей-офф за еврокубки — зависит не только от нас. А вот качество игры — полностью наша ответственность, поэтому я пытаюсь улучшать его настолько, насколько это возможно", — сказал Гомес.

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В статье: Олимпик (Донецк) Висенте Гомес
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Источник:
ТК Футбол

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