Как Динамо обыграло чемпиона Грузии. ВИДЕО

Вашему вниманию видеообзор контрольного матча Динамо (Киев) - Динамо (Тбилиси). Команда Михайличенко этим поединком завершила зимние сборы. В каждом из таймов бело-синие забили по голу - сначала отличился Кендзера, затем Русин. Кроме того Бущан отразил пенальти. В общем зимой Динамо сыграло 12 матчей, восемь раз победило, по два раза сыграло вничью и уступило.

Контрольный матч

Динамо (Киев) - Динамо (Тбилиси) 2:0

Голы: Кендзера 24 Русин 53