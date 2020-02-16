Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Как Динамо обыграло чемпиона Грузии. ВИДЕО
Смотреть видео обзор матча Динамо (Киев) - Динамо (Тбилиси), 15 февраля 2020
Вашему вниманию видеообзор контрольного матча Динамо (Киев) - Динамо (Тбилиси). Команда Михайличенко этим поединком завершила зимние сборы. В каждом из таймов бело-синие забили по голу - сначала отличился Кендзера, затем Русин. Кроме того Бущан отразил пенальти. В общем зимой Динамо сыграло 12 матчей, восемь раз победило, по два раза сыграло вничью и уступило.
Контрольный матч
Динамо (Киев) - Динамо (Тбилиси) 2:0
Голы: Кендзера 24 Русин 53
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...