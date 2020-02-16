Ибрагим Каргбо: Хочу показать, что в Динамо пришел новый Ибра

Новоиспечённый нападающий киевского "Динамо" Ибрагим Каргбо поделился мыслями насчет того, что он отстранен от игр за киевский клуб из-за правил УЕФА.

- Касательно меня как игрока, я вообще ничего не знал об этом. Я узнал только от отца, который позвонил мне. Я спросил у него, как такое вообще возможно? Он сказал, что это закон УЕФА о том, что ты не можешь изменить три клуба. Но как? Если я был без клуба до этого.

- Агент Дмитрий Селюк сказал, что в "Динамо" знали об этом, но осуществили трансфер, потому что нужно было время для акклиматизации.

- Я очень надеюсь, что юристы "Динамо" позаботятся о моем скорейшем возвращении. Я верю, что все закончится. Я хочу играть за "Динамо". Я хочу показать, что в "Динамо" пришел новый Ибра. Я надеюсь, что удастся сыграть раньше мая.

- Твои эмоции, когда узнал эту информацию?

- Я был просто в шоке, мы поехали в Турцию, у нас были сборы с командой, все было хорошо, а по факту вышло вот так.