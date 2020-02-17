Мариуполь продлил контракт с полузащитником

"Мариуполь" заключил новый контракт с полузащитником команды Сергеем Горбуновым.

Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, что 25-летний хавбек является воспитанником академии "Мариуполя", однако путевку в "большой" футбол получил в "Днепре", за который играл в 2012-2015 годах.

В сезоне 2015/16 выступал за молодежный состав "Шахтера", после чего вернулся в "Мариуполь", где сыграл 23 матча в Премьер-лиге, в том числе 13 игр в текущем сезоне.

Также Горбунов привлекался к матчам за молодежную сборную Украины (5 игр).