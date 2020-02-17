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Мариуполь продлил контракт с полузащитником

Премьер-лига
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Сергей Горбунов остается в команде до 2022 года

Мариуполь продлил контракт с полузащитником
Новина українською

"Мариуполь" заключил новый контракт с полузащитником команды Сергеем Горбуновым.

Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, что 25-летний хавбек является воспитанником академии "Мариуполя", однако путевку в "большой" футбол получил в "Днепре", за который играл в 2012-2015 годах.

В сезоне 2015/16 выступал за молодежный состав "Шахтера", после чего вернулся в "Мариуполь", где сыграл 23 матча в Премьер-лиге, в том числе 13 игр в текущем сезоне.

Также Горбунов привлекался к матчам за молодежную сборную Украины (5 игр).

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В статье: ФК Мариуполь Сергей Горбунов
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Источник:
ФК Мариуполь

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