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Официально: Шахтер отправил Игнатенко в аренду в Мариуполь

Премьер-лига
(1 голосов)

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Официально: Шахтер отправил Игнатенко в аренду в Мариуполь
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Даниил Игнатенко, который досрочно покинул венгерский "Ференцварош", вторую часть сезона проведет в "Мариуполе".

Как сообщает официальный сайт азовцев, "Мариуполь" арендовал игрока до конца сезона.

Напомним, что аренда Игнатенко в "Ференцвароше" была рассчитана до конца сезона, однако венгерский клуб досрочно разорвал отношения с игроком, вернув Даниила "Шахтеру" уже зимой.

За полгода хавбек провел за команду Сергея Реброва 26 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Даниил Игнатенко
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
18.02.2020 в 21:00
усиление для первой шестерки
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