Михайличенко: Цыганков может вернуться на поле к игре с Днепром-1

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал о восстановлении Виктора Цыганкова после травмы.

"Увидим Цыганкова на поле в этом сезоне? Конечно, посмотрим. Он на этой неделе работает в группе, уже провел три занятия, его ничего не лимитирует.

Сами понимаете, он много пропустил, ему нужно время для адаптации, для стопроцентной уверенности, что он может выйти на поле. Не хочу загадывать, но, может быть, в ближайшем матче он будет уже с командой", — цитирует Михайличенко официальный сайт "Динамо".