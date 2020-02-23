Премьер-лига
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Ди Франко дебютирует в составе Днепра-1 в матче против Карпат
Новичок выйдет в старте на игру с бывшей командой
Стали известны стартовые составы команд на матч 19 тура УПЛ между "Карпатами" и "Днепром-1".
Карпаты: Кудрик — Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак — Клец, Притула, Назарина — Г. Пасич, Лях — Дийе
Запасные: Каниболоцкий, Хахлев, Козак, Бойчук, Лейоус, Тлумак, Слива
Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Гуйе, Логинов, Полевой — Кравченко, Батагов — Коркишко, Ди Франко, Булеца — Супряга
Запасные: Клищук, Сваток, Шаповал, Вакулко, Снижко, Тейлор, Чичиков
Матч "Карпаты" — "Днепр-1" начнется в 14:00.
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