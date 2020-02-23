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Ди Франко дебютирует в составе Днепра-1 в матче против Карпат

Премьер-лига
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Новичок выйдет в старте на игру с бывшей командой

Ди Франко дебютирует в составе Днепра-1 в матче против Карпат
Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на матч 19 тура УПЛ между "Карпатами" и "Днепром-1".

Карпаты: Кудрик — Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак — Клец, Притула, Назарина — Г. Пасич, Лях — Дийе

Запасные: Каниболоцкий, Хахлев, Козак, Бойчук, Лейоус, Тлумак, Слива

Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Гуйе, Логинов, Полевой — Кравченко, Батагов — Коркишко, Ди Франко, Булеца — Супряга

Запасные: Клищук, Сваток, Шаповал, Вакулко, Снижко, Тейлор, Чичиков

Матч "Карпаты" — "Днепр-1" начнется в 14:00.

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В статье: Карпаты (Львов) СК Днепр-1 Франциско Ди Франко
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