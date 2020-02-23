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Шахтер объявил состав на матч с Десной. Бондарь, Трубин и Сиприано в старте

Премьер-лига
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Смелый ход от Каштру. Полурезервный состав "горняков"

Шахтер объявил состав на матч с Десной. Бондарь, Трубин и Сиприано в старте
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Сегодня в рамках 19-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" примет черниговскую "Десну".

Команды обьявили стартовый состав на этот матч.

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Степаненко, Тете, Маркос Антонио, Патрик, Коноплянка, Мораес

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Тамм, Гитченко, Мостовой, Гуцуляк, Домбровский, Арвеладзе, Картушов, Тотовицкий, Филиппов

Встреча начнеться в 17:00. За ходом матча следите с помощью нашей онлайн-текстовой трансляции.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк)
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