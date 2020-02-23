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Карпаты - СК Днепр-1 1:1. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 19-го тура УПЛ "Карпаты" - "Днепр-1".
Львов. Стадион "Украина"
Главный арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская область)
Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев)
Карпаты - СК Днепр-1 1:1 (1:1)
Голы: Матар Дийе 24 - Владислав Супряга 41
Карпаты: Олег Кудрик, Дмитрий Клёц, Матар Дийе, Владислав Дубинчак, Егор Назарина, Андро Гиоргадзе, Тим Халл, Геннадий Пасич, Марвин Мартинс, Ростислав Лях, Остап Притула (Артём Козак 88)
СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Владимир Адамюк, Сергей С.Кравченко, Дмитрий Коркишко, Владимир Полевой, Сергей Булеца (Алексей Чичиков 73), Сергей Логинов, Франциско Ди Франко, Папа Гуйе, Арсений Батагов (Юрий Вакулко 75), Владислав Супряга
Предупреждения: Владислав Дубинчак 22, Дмитрий Клёц 52, Геннадий Пасич 58, Матар Дийе 82, Владислав Дубинчак 89 - Арсений Батагов 65, Владимир Адамюк 74, Дмитрий Коркишко 90
Удаление: Владислав Дубинчак 89