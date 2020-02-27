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Динамо исключило Кадара из заявки УПЛ, венгр собирается в Будапешт

Премьер-лига
(1 голосов)

Конфликт не только не улажен, но и разрастается

Динамо исключило Кадара из заявки УПЛ, венгр собирается в Будапешт
Новина українською

Защитник "Динамо" Тамаш Кадар исключен из заявки команды на весеннюю часть Премьер-Лиги

Профиля центрбека больше нет в заявке киевского клуба на официальном сайте УПЛ.

Интересно, что сам Кадар опубликовал в сториз своего Инстаграма фото из машины, добавив подпись "Скоро Будапешт".

Динамо исключило Кадара из заявки УПЛ, венгр собирается в Будапешт - изображение 1

Напомним, что венгр конфликтует с наставником киевлян Алексем Михайличенко и был переведен в молодежную команду.

Также СМИ сообщали, что киевский клуб больше не рассчитывает на игрока и готов продать Кадара.

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В статье: Динамо (Киев) Тамаш Кадар
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Комментарии (8)
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oda1979 (Запорожье)
27.02.2020 в 19:29
Кривоногий и посредственный игрок на мазератти... Украина - страна больших возможностей.
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0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
27.02.2020 в 19:26
Это самая радостная новость от ДК за последние несколько лет!
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Запорізьке Торпедо (zp)
27.02.2020 в 19:10
оо, на Мазерати в Киеве заработал - и домой, недозвезда)
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0
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Футбольный спам (Киев)
27.02.2020 в 18:58
Есть Бог на свете, терпеть такие провалы в обороне дальше уже нельзя было
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0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
27.02.2020 в 18:49
Наконец то...Сколько же он лажал!
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.02.2020 в 18:48
Цього мадьяра вже давно треба було ісключіти і продати/віддати в зєніт до рака.
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+1
0
Impressed (Украина)
27.02.2020 в 18:40
одно из самых тупейших покупок дк
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0
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avatar
okolegko (Київ)
27.02.2020 в 18:54
Можливо, він і був гарним, але у місцевих фізруків навчився поганому
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