Динамо исключило Кадара из заявки УПЛ, венгр собирается в Будапешт

Защитник "Динамо" Тамаш Кадар исключен из заявки команды на весеннюю часть Премьер-Лиги

Профиля центрбека больше нет в заявке киевского клуба на официальном сайте УПЛ.

Интересно, что сам Кадар опубликовал в сториз своего Инстаграма фото из машины, добавив подпись "Скоро Будапешт".

Напомним, что венгр конфликтует с наставником киевлян Алексем Михайличенко и был переведен в молодежную команду.

Также СМИ сообщали, что киевский клуб больше не рассчитывает на игрока и готов продать Кадара.