Премьер-лига
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Динамо исключило Кадара из заявки УПЛ, венгр собирается в Будапешт
Конфликт не только не улажен, но и разрастается
Защитник "Динамо" Тамаш Кадар исключен из заявки команды на весеннюю часть Премьер-Лиги
Профиля центрбека больше нет в заявке киевского клуба на официальном сайте УПЛ.
Интересно, что сам Кадар опубликовал в сториз своего Инстаграма фото из машины, добавив подпись "Скоро Будапешт".
Напомним, что венгр конфликтует с наставником киевлян Алексем Михайличенко и был переведен в молодежную команду.
Также СМИ сообщали, что киевский клуб больше не рассчитывает на игрока и готов продать Кадара.
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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Комментарии (8)
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
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Запорізьке Торпедо (zp)
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Футбольный спам (Киев)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
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okolegko (Київ)
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