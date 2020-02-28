Висенте Гомес написал заявление об отставке - ТаТоТаке

Главный тренер донецкого "Олимпика" Висенте Гомес во время зимней паузы в УПЛ написал заявление об отставке. О таком рассказал ведущий шоу ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Причиной стала неудовлетворительная, по мнению коуча, селекционная работа клуба.

Читайте также Гельзин: Свою задачу Висенте Гомес уже выполнил

По нашей информации, после селекционной работы очень сомнительного качества, выполненной менеджментом и руководством клуба, Висенте написал заявление об отставке по собственному желанию. Президент клуба Владислав Гельзин не принял ее.

Как я понимаю, у Висенте Гомеса есть контракт до конца сезона. Поэтому до мая он доработает, но после того попрощается с Гельзиным и Олимпиком", - подытожил Спиваковский.