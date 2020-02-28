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Висенте Гомес написал заявление об отставке - ТаТоТаке

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще во время зимней паузы

Висенте Гомес написал заявление об отставке - ТаТоТаке
Новина українською

Главный тренер донецкого "Олимпика" Висенте Гомес во время зимней паузы в УПЛ написал заявление об отставке. О таком рассказал ведущий шоу ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Причиной стала неудовлетворительная, по мнению коуча, селекционная работа клуба.

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По нашей информации, после селекционной работы очень сомнительного качества, выполненной менеджментом и руководством клуба, Висенте написал заявление об отставке по собственному желанию.

Президент клуба Владислав Гельзин не принял ее.

Как я понимаю, у Висенте Гомеса есть контракт до конца сезона. Поэтому до мая он доработает, но после того попрощается с Гельзиным и Олимпиком", - подытожил Спиваковский.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин Висенте Гомес
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
28.02.2020 в 12:28
В Олимпике из позитивного только президент любящий футбол ... а так команда не нужна никому. Болельщиков у них и а Донецке было крайне мало, а сейчас вообще нет. Энергию(€$£) Гельзина да в нормальный клуб... Винница, Сумы, Кривой Рог например...
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artas@ (Львів)
28.02.2020 в 12:40
Продовжу список Черкасами, Херсоном, Кропивницьким і Запоріжжям. Просто коли створюєш щось одне, працюєш над брендом РОКИ, важко переходити до іншого
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