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Тотовицкий: Я за VAR. Просто не всегда, как в матче с Шахтером, понятна трактовка правил
Хавбек Десны рассказал о последних матчах команды
Атакующий полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий рассказал о матче 20-го тура УПЛ с "Мариуполем" (4:0), в котором хавбек сделал дубль.
— Андрей, перед матчем было предчувствие, что это будет твой день и день "Десны" в целом?
— Каких-то снов я не видел (улыбается), но точно знаю, что на игру мы выходили с одним желанием — победить, поскольку это был первый наш домашний поединок. "Десна" не хотела подвести своих болельщиков.
— Не жалеешь, что один из твоих голов не пришелся на матч с "Шахтером"?
— Поединок с "горняками" уже история. Как случилось, так случилось. Главное, что мы быстро отошли от того обидного поражения в Харькове. Александр Дмитриевич Рябоконь акцентировал наше внимание на том, чтобы мы поскорее забыли досадный проигрыш, поскольку впереди еще много матчей и нужно стараться побеждать в каждом из них. Да, было обидно пропустить от "Шахтера" в самом конце поединка. Считаю, "Десна" заслуживала ничьей. Но, повторюсь, это уже в прошлом. Двигаемся дальше.
— Свои голы ты забил после подач с угловых.
— Мы уделяем много внимания отработке стандартных положений. А перед поединком с "Мариуполем" объем этой работы команда увеличила в разы.
— Оба мяча ты забил головой…
— Я не веду статистику, как я больше забиваю, но головой, к примеру, я забил свой последний гол в составе того же "Мариуполя". "Шахтеру" забивал со второго этажа. Все зависит от ситуации.
— Голы в ворота азовцев были трудовыми?
— Можно и так сказать. Чуть мастерства плюс везение, вот и залог успеха (улыбается).
— В твоей семье скоро будет пополнение?
— Да. Голы я посвятил супруге, которая находится в положение…
— Ты демонстрировал такую сыгранность с партнерами, что показалось, будто ты не первый год выступаешь в "Десне".
— У нас классный коллектив, много опытных ребят, все помогают быстрее прийти к взаимопониманию, вот и весь секрет.
— Победа в 20-м туре позволила черниговцам вернуться, если можно так сказать, в борьбу за пьедестал. Обсуждаете эту ситуацию в команде?
— Говорим, но далекоидущих планов не строим. Мы настраиваемся на каждую игру и стараемся выжимать максимум.
— Как ты относишься в системе VAR, которая понемногу внедряется в украинском чемпионате?
— В принципе, я за. Однако не всегда понятна трактовка этих правил. Как, к примеру, с голом, который мы забили в ворота "Шахтера", а его не засчитали…
— До конца первого этапа "Десне" осталось провести два поединка, с "Олимпиком" и "Зарей". Поединок с луганчнами будет словно за шесть очков?
— Сейчас все наши мысли об игре с "Олимпиком", который показывает неплохой футбол. И хотя донетчане уже потеряли шансы попасть в первую шестерку, уверен, предстоящая встреча будет напряженной.