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Премьер-лига

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Антидерби. Львов - Карпаты 0:0

Премьер-лига
(1 голосов)

Если ваша любовь уговорила вас на восьмое марта пойти на более "женственное" мероприятие, изменив футболу, то вы не прогадали

Антидерби. Львов - Карпаты 0:0
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

При подготовке к матчу вспоминались не все великие дерби Западной Украины, а поединок этих же команд в первом круге. Тогда при просто катастрофическом качестве игры соперники выдали нулевую ничью, не реализовав ещё и два пенальти. Та встреча была абсолютной противоположностью слова "дерби", когда привычно видеть экспрессию, игру с душой и (сейчас будет клише) битву за Город. Как оказалось, одного пустого матча командам оказалось мало, и весной они решили повторить.

В прошлом абзаце уже изложено всё, что нужно знать о поединке. Что касается попыток игры, то "Карпаты" старались больше идти вперёд и действовать первым номером, "Львов" же избрал тактику на контратаках. Но неумение футболистов связать подряд четыре передачи уничтожило попытки команд выйти в атакующую треть.

За первый тайм соперники создали по одному моменту, которые можно назвать острыми: Татарков в штрафной "Карпат" принял на грудь и пробил точно в Кудрика, а Халл у противоположных ворот запустил спутник на орбиту в падении через себя.

Самым обсуждаемым моментом матча, безусловно, должна стать игра рукой Гиоргадзе: во время подачи с углового мяч попал в верхнюю конечность грузина, и это был железный пенальти. Но рефери эпизод почему-то проигнорировал. Хотя вспоминая, что в первом дерби сезона команды не забили сразу два 11-метровых, есть сомнение, что "точка" как-то помогла бы "Львову".

В перерыве соперники решили, что два момента за тайм - это очень много. Поэтому вторая половина превратилась в унылую возню без ворот. Наиболее динамичным эпизодом стала выходка антифанов "зелёно-белых", затянувших дымом от пиротехники стадион, из-за чего матч пришлось дважды приостанавливать.

Последние минут десять, по правде говоря, выдались весьма неплохими. Наконец-то появилась искра в игре, которой мы ждали со стартового свистка, а также попытки обострить в атаке хоть как-то. Апогеем (здесь скорее по эмоциям, а не по статусу) можно считать удар Клёца, который метров с 25-ти запустил мяч рядом с левой стойкой.

Если вы по каким-то причинам не смогли насладиться самым горячим дерби Украины, не расстраивайтесь. Уже через неделю эти же соперники сыграют между собой в стартовом туре второго этапа УПЛ.

Львов. Стадион "Украина"
Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Ассистенты: Максим Чос (Киев), Александр Дашко (Киевская область)
ФК Львов - Карпаты 0:0
ФК Львов: Богдан Сарнавский, Владислав Приймак, Никита Татарков, Алваро Тавареш, Яковелли (Ренан 85), Игорь Гончар, Лима, Сергей Люлька, Ярослав Богунов (Велвес 68), Джоэль Бопесу, Сабино
Карпаты: Олег Кудрик, Дмитрий Клёц, Алексей Хахлев (Артём Козак 67), Матар Дийе (Александру Бойчук 83), Владислав Дубинчак, Андро Гиоргадзе, Тим Халл, Геннадий Пасич, Марвин Мартинс, Ростислав Лях, Остап Притула (Василий Прийма 83)
Предупреждения: Сергей Люлька 50, Жонатан Лима 64, Жонатан Лима 90+2 - Владислав Дубинчак 21, Андро Гиоргадзе 34, Матар Дийе 40
Удалён: Жонатан Лима 90+2 (вторая жёлтая)

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В статье: ФК Львов Карпаты (Львов)
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Комментарии (18)
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Drovko (Lviv)
08.03.2020 в 17:10
Гра в пас, що в одних, що в інших...тихий жах....на два метри три передачі віддати не можуть....коментувати нічого....Пенальті мав бути у ворота КЛ 100%....як на мене краще б у цей день Монзулиха судила...з позитиву: відрив у 7 очок залишився, а оскільки доганяти не нам..то результат нормальний...а от гра.....Мелікян роби щось..бо то не футбол
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0
0
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Кююмалайнен (Київ)
08.03.2020 в 17:07
Bluewater...
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0
0
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lulinha (Мадрид)
08.03.2020 в 17:05
Карпаты R.I.P
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0
0
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M&M (Lviv)
08.03.2020 в 16:46
Якби камера 90 хв. була повернута в бік фанатів я б отримав хоч якесь задоволення. Обидві команди в першу лігу вже. Рагулів з трамбонами знайти і запхати їм то все в ....
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+3
-1
Fan3367 (Львів)
08.03.2020 в 16:52
Підтримую, Козловському в ж запхати ті трамбони
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+2
0
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Drovko (Lviv)
08.03.2020 в 17:12
Цього року одна вилітає в 1 лігу...дятел...зараз це КЛ на даний момент...ти регламент подивися перш ніж писати фігню таку.
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0
-1
balamyt (Boston)
08.03.2020 в 16:41
И зачем Львову две Недокоманды...для колличества?
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+1
0
короновируссс (Ирпень)
08.03.2020 в 16:51
еще Рух в упл зайдет))) жаль карпаты офнутся ,а то бы сразу 6 игр в упл львовского маразма видели бы
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0
-2
Algrab (Костопiль)
08.03.2020 в 17:11
закрийся, гівно.
0
0
аалекс ( Крым)
08.03.2020 в 16:38
Для незаинтересованного болельщика матч абсолютно несмотрибельный. Смотрел урывками, но создалось впечатление, что командам очки вообще не нужны. Ладно Львов, но Карпаты в их то положении...
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0
-2
Конфуцій (Львів)
08.03.2020 в 16:16
Невже, перебуваючи в такій турнірній ж.пі, не можна було напрягтися на 2-3 гравців бодай якогось середнього рівня, замість Ляха, Притули і Матара??? Останній просто поліно, а цим двом максимум за u-21 грати. P.S. Тільки фкл міг таке позорище з оркестром влаштувати...
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+2
-1
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tolina-ystas (Краматорск)
08.03.2020 в 16:13
Такие игры можно смотреть только в наказание.
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+3
-4
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simargl (Чернигов)
08.03.2020 в 16:04
Это было ужасно. Уровень ниже плинтуса. двадцать минут второго тайма еле осилил посмотреть. Зачем они набрали дворовых цыганчат по объявлению???? Мрак !!!!
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+2
-4
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Siren05 (Мариуполь)
08.03.2020 в 16:02
Захватывающее дерби! Ребята, правда, старались...
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+6
0
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simargl (Чернигов)
08.03.2020 в 16:05
Голосом Бородача )))... понять , простить , а по возможности наградить)))
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+2
-4
короновируссс (Ирпень)
08.03.2020 в 16:50
ничего, еще + 4 команды зайдет ,будет 16)) еще больше дна будем видеть)))
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0
-3
Algrab (Костопiль)
08.03.2020 в 17:10
закрийся, гівно.
0
0
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Drovko (Lviv)
08.03.2020 в 17:14
Не факт....рівень перших 6 команд 1 ліги точно не нижчий рівня 6 команд УПЛ з нижньої шістки.
0
0

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