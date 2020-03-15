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Литвин: Висенте Гомес заложил отличный фундамент

Премьер-лига
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Защитник рассказал о вкладе бывшего наставника

Литвин: Висенте Гомес заложил отличный фундамент
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Защитник "Олимпика" Дмитрий Литвин поделился мнением о Висенте Гомесе.

– Я очень доволен работой с Висенте. Он доходчиво все объяснял. У этого наставника каждый футболист понимает, чего от него ждут, и что он должен делать на поле. Если бы нам удавалось выполнять все, что требует от нас тренер, то результаты были бы совершенно другими.

– То есть результатов не было из-за того, что футболисты не выполняли тренерскую установку?

– В том числе. Существует много нюансов. Нельзя забывать еще и о везении. Если вы видели наши последние 3 матча, то понимаете, о чем я говорю. Бывают игры, когда мяч просто не хочет лезть в ворота, в то время как соперник использует едва ли не единственную свою возможность.

Напомним, Висенте Гомес покинул "Олимпик" в пятницу.

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В статье: Олимпик (Донецк) Висенте Гомес Дмитрий Литвин
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