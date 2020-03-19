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Выборы президента УПЛ могут перенести из-за карантина
Сборы клубов должны состояться 7 апреля
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о выборах президента Лиги, которые должны состояться 7 апреля.
"Мы сможем собраться 7 апреля, если будет позволять ситуация в стране. Если закончится карантин, мы сможем собраться больше 10 человек, что на сегодня запрещено, и обсудить этот вопрос. Планируем обсудить вопрос и найти какой-то компромисс дальнейшего развития событий. Это хороший вариант развития событий.
Более плохой вариант развития событий — если карантин продлят. Соответственно мы не сможем 7 апреля провести общее собрание клубов, и не исключен вариант, что придется переносить дату выборов президента УПЛ. В уставе записано, что они могут быть проведены только в очном режиме.
Если мы увидим, что мы не сможем в указанные сроки провести выборы, то учитывая актуальный вопрос завершения чемпионата, мы попробуем организовать скайп-конференцию", – сказал Дикий.
Напомним, что Томас Гримм занимал должность президента УПЛ с апреля 2018 года.
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