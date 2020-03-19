Выборы президента УПЛ могут перенести из-за карантина

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о выборах президента Лиги, которые должны состояться 7 апреля.

"Мы сможем собраться 7 апреля, если будет позволять ситуация в стране. Если закончится карантин, мы сможем собраться больше 10 человек, что на сегодня запрещено, и обсудить этот вопрос. Планируем обсудить вопрос и найти какой-то компромисс дальнейшего развития событий. Это хороший вариант развития событий.

Более плохой вариант развития событий — если карантин продлят. Соответственно мы не сможем 7 апреля провести общее собрание клубов, и не исключен вариант, что придется переносить дату выборов президента УПЛ. В уставе записано, что они могут быть проведены только в очном режиме.

Если мы увидим, что мы не сможем в указанные сроки провести выборы, то учитывая актуальный вопрос завершения чемпионата, мы попробуем организовать скайп-конференцию", – сказал Дикий.

Напомним, что Томас Гримм занимал должность президента УПЛ с апреля 2018 года.