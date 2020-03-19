  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Фильмы, YouTube и Counter strike - форвард Олимпика рассказал,чем убивает время на карантине
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фильмы, YouTube и Counter strike - форвард Олимпика рассказал,чем убивает время на карантине

Премьер-лига
(1 голосов)

Денис Баланюк рассказал, чем занимается на карантине

Фильмы, YouTube и Counter strike - форвард Олимпика рассказал,чем убивает время на карантине
Новина українською

Нападающий "Олимпика" Денис Баланюк рассказал, чем он занимается на карантине, который введен в связи с пандемией коронавируса.

— Денис, "Олимпик" распустил своих футболистов в вынужденный отпуск. Какие у тебя личные планы?

— Я уехал в Одессу, там меня ждет семья, жена. Пока что нам объявили, что карантин продлится до третьего апреля.

— Как планируешь проводить время в карантине? Надо поддерживать форму?

— Конечно, буду поддерживать форму , потому что очень не хочется растерять кондиции. Так что придется бегать в парке, буду с мячом выходить на поле, не смогу все время дома сидеть. Так ведь с ума можно сойти.

— Многие советуют друг другу сериалы и фильмы. Какие у тебя предпочтения досуга в эти дни?

— Конечно, я люблю смотреть фильмы, YouTube также. Еще являюсь поклонником игры в Counter strike с друзьями.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Денис Баланюк коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда №1

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...