Фильмы, YouTube и Counter strike - форвард Олимпика рассказал,чем убивает время на карантине

Нападающий "Олимпика" Денис Баланюк рассказал, чем он занимается на карантине, который введен в связи с пандемией коронавируса.

— Денис, "Олимпик" распустил своих футболистов в вынужденный отпуск. Какие у тебя личные планы?

— Я уехал в Одессу, там меня ждет семья, жена. Пока что нам объявили, что карантин продлится до третьего апреля.

— Как планируешь проводить время в карантине? Надо поддерживать форму?

— Конечно, буду поддерживать форму , потому что очень не хочется растерять кондиции. Так что придется бегать в парке, буду с мячом выходить на поле, не смогу все время дома сидеть. Так ведь с ума можно сойти.

— Многие советуют друг другу сериалы и фильмы. Какие у тебя предпочтения досуга в эти дни?

— Конечно, я люблю смотреть фильмы, YouTube также. Еще являюсь поклонником игры в Counter strike с друзьями.