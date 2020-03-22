Маркевич: Хочется верить, что это не последний сезон в истории Карпат

Экс-тренер львовских "Карпат" Мирон Богданович Маркевич в интервью Команде №1 признал, что подопечным Романа Санжара будет очень сложно удержаться в элитном дивизионе.

— Карпатам удастся избежать вылета?

— Спастись будет чрезвычайно сложно. По подбору исполнителей Карпаты уступают конкурентам. Остается надежда разве что на наставника Романа Санжара, которому раньше удавалось создавать боеспособные команды, но, повторюсь, шансы сохранить прописку, минимальные.

Впрочем, если откровенно, то ничего страшного не произойдет, если Карпаты вынуждены будут понизиться в классе. Беда, если они вообще сойдут с дистанции, а предпосылки для этого имеются.

— Есть ли выход из сложившегося положения?

— Здесь все будет зависеть исключительно от общих усилий. Властные структуры, если они хотят сберечь Карпаты, должны, наконец-то, вспомнить о них. Нужно укрепить клубное руководство, найти меценатов, которые подставили бы плечо. Только времени на раскачку нет. Очень хочется верить, что этот сезон не окажется последним в истории Карпат.

Напомним, Карпаты идут на последнем месте в чемпионате Украины, отставая от 11-го места на пять очков.