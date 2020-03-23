Если доиграть УПЛ не удастся. Два сценария завершения чемпионата и судьба команд-аутсайдеров

Крайняя дата для продолжения чемпионата в УПЛ - 15 мая. С тех пор до 30 июня (крайняя дата завершения сезона) нужно провести 9 туров, матчи Кубка Украины и плей-офф Лиги Европы. Притом пауза между играми должно быть не менее 48 часов.

По словам Евгения Дикого, исполнительного директора УПЛ, есть план и на тот случай, если до 15 мая чемпионат Украины восстановить не удастся.

У нас будет два варианта: первый - закончить чемпионат с такой турнирной таблицей, как она выглядит сейчас. Второй - засчитать только первый этап (матчи до 22 тура) и не принимать во внимание 23 тур чемпионата.

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С другой стороны УПЛ рассуждает и о командах, которые по итогам чемпионата должны выбыть из УПЛ.