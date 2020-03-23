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Если доиграть УПЛ не удастся. Два сценария завершения чемпионата и судьба команд-аутсайдеров

Премьер-лига
(1 голосов)

15 мая - 30 июня

Если доиграть УПЛ не удастся. Два сценария завершения чемпионата и судьба команд-аутсайдеров
Новина українською

Крайняя дата для продолжения чемпионата в УПЛ - 15 мая. С тех пор до 30 июня (крайняя дата завершения сезона) нужно провести 9 туров, матчи Кубка Украины и плей-офф Лиги Европы. Притом пауза между играми должно быть не менее 48 часов.

По словам Евгения Дикого, исполнительного директора УПЛ, есть план и на тот случай, если до 15 мая чемпионат Украины восстановить не удастся.

У нас будет два варианта: первый - закончить чемпионат с такой турнирной таблицей, как она выглядит сейчас. Второй - засчитать только первый этап (матчи до 22 тура) и не принимать во внимание 23 тур чемпионата.

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С другой стороны УПЛ рассуждает и о командах, которые по итогам чемпионата должны выбыть из УПЛ.

Рассматривается несколько вариантов, каким образом выходить из этой ситуации. Они у нас есть, но пока мы их не будем объявлять. Нужно провести дополнительные консультации с УАФ по этому поводу.

Можно и расширить лигу, и применить какие-то кардинальные меры. Так или иначе, нужно, чтобы это решение было согласовано с руководством УАФ.

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В статье: УПЛ Евгений Дикий коронавирус карантин
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Источник:
Профутбол

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