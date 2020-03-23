Каштру: Внезапно наша жизнь изменилась. Путешествия, игры, тренировки больше не имеют смысла

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал ситуацию, которая сложилась в связи с пандемией коронавируса и последующей приостановкой всех спортивных соревнований в Украине.

"Жизнь предстала перед всеми нами в новом обличии. Внезапно путешествия, игры, тренировки, анализ отчетов, планирование больше не имеют смысла. Моя жизнь, наши жизни изменились. Это привело к тому, что мы выходим из дома в масках, готовим, следим за одеждой, читаем, пишем и смотрим телевизор, чтобы попытаться понять, в каком направлении движемся.

Многие из нас задаются вопросом: "Почему?" Планета выравнивает баланс? Или это результат безответственного отношения человечества? Почему мы не были готовы? Мы могли бы задать много вопросов. Но я уверен в одном: наша планета, Земля, принадлежит не только людям, и не только Человек способен навязать свою волю. Существуют микроскопические существа, способные справиться с любым мировым лидером.

Все изменилось. Планета очень изменилась. Вопрос, который мы все задаем: "А что теперь? Да, что дальше?" Я скучаю по свободе.

Принимайте меры предосторожности и берегите себя. Обнимаю всех и желаю крепкого здоровья. Также хочу выразить благодарность всем тем профессионалам, кто защищает наше здоровье по всему миру без малейшего намека на проявление слабости. Поздравляю Вас, чемпионы", — написал Каштру на своей странице в Instagram.