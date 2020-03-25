Агахова: МЮ и Арсенал предлагали за меня солидные деньги, но президент Шахтера не хотел меня отпускать

Экс-форвард "Шахтера" Джулиус Агахова рассказал о том, что в свое время он получал предложения от клубов АПЛ, но не был отпущен президентом "горняков" Ринатом Ахметовым.

"В те времена у меня были предложения от "Эвертона", "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед", но они были отклонены президентом "Шахтера".

Не из-за денег, а потому, что они не хотели, чтобы я уходил, даже несмотря на то, что в те времена это были очень солидные деньги", - сказал Агахова в комментарии AOIFootball.

Напомним, что в 2007-м году Агахова все-таки перебрался из "Шахтера" в АПЛ, перейдя в "Уиган".