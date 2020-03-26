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Климовский: Статистика смертности от коронавируса ужасающая, но не стоит поддаваться панике
Наставник Олимпика рассказал, чем он занимается на карантине
Исполняющий обязанности главного тренера "Олимпика" Игорь Климовский рассказал, как проводит время во время карантина.
"Я нахожусь в Белой Церкви со своей семьей. Придерживаемся правил карантина, стараемся без надобности не выходить из дома. Хочу всем пожелать не падать духом!
Всем, кто любит спорт и не только, стоит продолжать поддерживать форму и тренироваться в домашних условиях. Сейчас в интернете можно найти комплекс упражнений для любого уровня подготовки.
Конечно, мы скучаем за футболом, но здоровье людей – превыше всего. Все мы (футболисты и тренерский штаб) с понимаем и ответственностью относимся к вынужденной паузе.
Мне страшно смотреть на то, что происходит в мире. Статистика смертности от коронавируса ужасающая. При этом не стоит поддаваться панике. Самое главное сейчас поддерживать друг друга и беречь своих близких.
Карантин дает возможность заняться самообразованием, поработать над собой. О себе могу сказать, что много времени посвящаю разбору видео с наших матчей, тренировок. Просматриваю игры наших будущих соперников.
Но времени хватает и на чтение книг и просмотра фильмов "для души". "Лобановский навсегда" - обязателен к просмотру каждому. Что касается книг, то сейчас я читаю "Код таланта. Гениями не рождаются. Ими становятся", - сказал Климовский.