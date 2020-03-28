Бабич: Нужно доиграть чемпионат, даже если придётся играть без зрителей

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич в комментарии zbirna.com рассказал, как распределить места в УПЛ, если ее придется завершить досрочно из-за коронавируса.

"Можно было предугадать, что будет объявлен карантин, поэтому 23-й тур как бы оказался немного лишним. Возможно, тогда бы легче было разрешить эту ситуацию. Сейчас же команды отыграли 23 тура, поэтому не учитывать последний игровой день тоже уже нельзя. Так что УПЛ и УАФ придется решить сложный вопрос, как быть, особенно с призовыми местами.

Проводить серебряный матч или нет? Нужно будет найти решение, которое бы устроило все команды.

Я все же сторонник того, чтобы по возможности доиграть чемпионат, может, даже без зрителей. Кто знает, может и футболисты будут в масках", – сказал Бабич.