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Шаран: Если чемпионат остановят, то о плей-офф не может быть и речи

Премьер-лига
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Наставник поделился соображениями о сложившейся ситуации

Шаран: Если чемпионат остановят, то о плей-офф не может быть и речи
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран высказался о нынешнем положении дел.

"Я понимаю, что ситуация неоднозначная. Честно говоря, я разговаривал с футболистами касательно подобного сценария. На данный момент мы находимся на 5-м месте в турнирной таблице. Мы прекрасно понимаем, что способны занимать ступеньки и выше.

Если бы чемпионат сейчас остановили, то, конечно, ни о каких плей-оффах, когда пятая встречается с восьмой или шестая с седьмой, не может быть и речи. Также и кубковые матчи. Но, исходя из ситуации, человеческое здоровье прежде всего", – цитирует Шарана официальный сайт клуба.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия
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