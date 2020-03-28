Шаран: Если чемпионат остановят, то о плей-офф не может быть и речи

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран высказался о нынешнем положении дел.

"Я понимаю, что ситуация неоднозначная. Честно говоря, я разговаривал с футболистами касательно подобного сценария. На данный момент мы находимся на 5-м месте в турнирной таблице. Мы прекрасно понимаем, что способны занимать ступеньки и выше.

Если бы чемпионат сейчас остановили, то, конечно, ни о каких плей-оффах, когда пятая встречается с восьмой или шестая с седьмой, не может быть и речи. Также и кубковые матчи. Но, исходя из ситуации, человеческое здоровье прежде всего", – цитирует Шарана официальный сайт клуба.