Луиш Каштру: Я скучаю за футболом - это мое топливо по жизни

Главный тренер донецкого "Шахтер" Луиш Каштру обратился к болельщикам в своем инстаграме.

"Сегодня, если бы мир не изменился, мы бы должны были быть вместе после очередной недели работы. Этого не произойдет, и меня переполняет грусть.

Я скучаю по тренировкам, игре, тренерскому штабу, фанатам, администрации и моим игрокам. Скучаю по футболу, моему топливу – не могу жить без него.

Скоро мы обязательно будем вместе. Передаю наилучшие пожелания Героям этого времени, всем профессионалам здравоохранения. Я мысленно с вами. Соблюдайте правила, берегите себя. Мы – Шахтер!", - поделился португальский наставник.