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Тарас Степаненко: Шахтер хочет выиграть УПЛ честно, чтобы потом не было никаких разговоров

Премьер-лига
(1 голосов)

Лидер "горняков" прокомментировал возможное досрочное чемпионство

Тарас Степаненко: Шахтер хочет выиграть УПЛ честно, чтобы потом не было никаких разговоров
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился мыслями насчет возможного досрочного чемпионства "горняков" из-за пандемии коронавируса.

"Я уверен в "Шахтере" и наших силах. Есть большие шансы стать чемпионами, но мы хотим сделать это честно, чтобы потом не было никаких разговоров и осуждений с любой стороны. Для нас очень важно доиграть чемпионат, чтобы потом никто не усомнился в том, что "Шахтер" сильнее в этом году, на данный момент.

Так думают и остальные команды, которые борются за 2-е, 3-е и 4-е места, за еврокубки. В первой лиге очень большая плотность. Все хотят доиграть чемпионаты. Если это будет возможно, то это будет правильно. Но если мы будем заложниками сложившейся ситуации, то никуда не денемся. Но если будет любая возможность доиграть, нужно доиграть", – рассказал Тарас Степаненко.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) УПЛ коронавирус
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Источник:
"Великий футбол"
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Комментарии (2)
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Red_Cat (Салоники)
29.03.2020 в 23:19
А никаких разговоров и не будет. В Украине уже все давно знают, что с момента обретения независимости единственный честный чемпион - это Таврия. Все, что стало после этого - грязная игра между даунецкими и суркисней. Кто станет "чемпионом" всегда зависело от того, чьи люди стояли в тот сезон у руля ФФУ. А настоящей честной борьбы никогда не было, так что не нужно тешить себя иллюзиями.
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
29.03.2020 в 23:45
Опять в дурку инет провели :)
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