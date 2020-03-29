Тарас Степаненко: Шахтер хочет выиграть УПЛ честно, чтобы потом не было никаких разговоров

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился мыслями насчет возможного досрочного чемпионства "горняков" из-за пандемии коронавируса.

"Я уверен в "Шахтере" и наших силах. Есть большие шансы стать чемпионами, но мы хотим сделать это честно, чтобы потом не было никаких разговоров и осуждений с любой стороны. Для нас очень важно доиграть чемпионат, чтобы потом никто не усомнился в том, что "Шахтер" сильнее в этом году, на данный момент.

Так думают и остальные команды, которые борются за 2-е, 3-е и 4-е места, за еврокубки. В первой лиге очень большая плотность. Все хотят доиграть чемпионаты. Если это будет возможно, то это будет правильно. Но если мы будем заложниками сложившейся ситуации, то никуда не денемся. Но если будет любая возможность доиграть, нужно доиграть", – рассказал Тарас Степаненко.